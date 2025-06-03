Samsun’un Atakum Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen ‘Karma Resim ve Heykel Sergisi’ üç farklı disiplinden sanatı buluşturdu.

Atakum Belediyesi, Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezinde ‘Karma Resim ve Heykel Sergisi gerçekleştirdi. Atakum Kent Konseyi katkılarıyla düzenlenen sergi resim, heykel ve cam sanatı olmak üzere üç farklı disiplinden sanatı buluşturdu.

Serginin açılışına CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Atakum Belediyesi Meclis üyeleri, CHP Atakum İlçe Başkanı Adem Kürek, CHP İlkadım İlçe Başkanı Metin Telatar, Atakum Kent Konseyi Başkanı Tuncay Seven ve çok sayıda vatandaş katıldı. Üç gün süren sergide resim sanatçıları Fatma Uludağ, Fahrettin Çakırsoy, Nükhet Aktaş, İhsan Ekiz, heykeltıraş Burcu Yılmaz cam sanatçıları Hande Tokalak ve Tuğba Arslan imzalı eserler yer aldı. Farklı teknikler kullanılarak hazırlanan eserler, merkezde görsel şölen yaşattı. Organizasyon, sanatseverlerin büyük beğenisini topladı.

Sanatseverler, Atakum Belediyesinin ‘Kitabını Al Gel, Kitabın Biletin Olsun’ kampanyasına merkezde bulunan kitap kumbarasına kitap bağışı yaparak destek oldular. Belediyenin ücretsiz düzenlediği etkinliklerinde yer alan kitap kumbarasında biriktirilen kitaplarla, kent genelindeki okul kütüphanelerine destek veriliyor.

Atakum Belediyesi tarafından organizasyonla ilgili yapılan açıklamada "Atakum’da, her geçen gün sanatın farklı bir rengini halkımızla buluşturmaya devam ediyoruz. Üç farklı sanatın görsel şölen oluşturduğu sergimize halkımızın gösterdiği ilgi için çok teşekkür ediyoruz. Kentimizde, sanat dolu günlerden buluşmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.