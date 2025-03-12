Samsun’un Atakum Belediye Başkan Serhat Türkel, yeni ’kent lokantası’ ile ’kent kasabı’ Ramazan ayından sonra hizmete açacaklarını söyledi.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, 2024 Aralık ayında Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi’nde hizmete açtığı Kent Lokantası Matasyon’un ardından yeni şube ve kent kasap için çalışma başlatmıştı. Cumhuriyet Mahallesi 65. Sokak’ta bulunan Down Park’ta yoğun mesai harcayan ekipler, çalışmalarında sona yaklaştı. Alanda bulunan restoran, aralıksız sürdürülen tadilat çalışmalarıyla yepyeni bir görünüme kavuşturuldu. Park donanımları, onarım ve boyama işlemlerinin ardından kullanıma hazır hale getirildi. Çalışmalarına son hız devam eden Atakum Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleri, yeni kent lokantası ile kent kasabın tabelalarını özenle yerleştirdi.

"En kısa sürede hizmete açılacak"

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, halk odaklı çalışmalara ara vermeden devam edeceğini belirterek, "Atakum’a, kent lokantaları kazandıracağımızın sözünü vermiştik. İlkini, Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi’nde açtık. İkincisini, Ramazan ayından sonra en kısa süre içerisinde hizmete açacağız. Halkımızın sağlıklı et ve et ürünlerine uygun fiyatla ulaşabilmesi için de kent kasabı eş zamanlı olarak vatandaşlarımızla buluşturacağız. Halkımız istedi, biz yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Ekonomik olarak yaşadığımız zorlu süreçte, önemli bir ihtiyaca cevap olacak. Bunları Atakum geneline yaymak için canla başla çalışıyoruz" dedi.