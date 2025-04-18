Kartepe’deki Ataevler Mahallesi’nde bugüne kadar gerçekleştirilen toplam 70 ton asfalt yama çalışmasıyla sürüş güvenliği ve konfor seviyesi artırıldı.

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Ataevler Mahallesi’nde bugüne kadar toplam 70 ton asfalt yama çalışması gerçekleştirdi. Zamanla yıpranan ve araç trafiği nedeniyle bozulan yollar, yapılan onarımlar sayesinde daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

Ekiplerin titizlikle yürüttüğü asfalt yama çalışmaları, mahalle sakinlerinin ulaşım deneyimini olumlu yönde etkilerken, sürüş güvenliğini de önemli ölçüde artırdı. Kartepe Belediyesi yetkilileri, ilçe genelinde benzer çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirtti.