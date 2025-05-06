Muğla’nın Menteşe ilçesinde 2025 yılı, yerel tarımın desteklenmesine yönelik önemli bir adımla başladı. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Ata Tohumu Projesi" kapsamında, üreticilere yerel tohumlar ve fideler yüzde 50 hibeli olarak dağıtılmaya başlandı.

Proje kapsamında bu yıl Muğla genelinde toplam 640 bin fide ve 41 kilogram ata tohumu, çiftçilere ulaştırılacak. Dağıtımını İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği hibeli destekle;290 bin adet domates fidesi, 300 bin adet biber fidesi, 50 bin adet patlıcan fidesi, 20 kilogram kavun tohumu, 20 kilogram kınalı bamya tohumu, 1 kilogram marul tohumu üreticilere teslim edilecek.

Projeyle birlikte, geçmişten günümüze aktarılan ata tohumlarının yaşatılması, tarımda sürdürülebilirlik sağlanması ve biyolojik çeşitliliğin korunması hedefleniyor. Aynı zamanda bu yerel tohumlar, üreticilere ekonomik açıdan katkı sunarken, tüketicilere de sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişim imkânı sağlayacak.

"Yerel tohumla güçlü tarım, sağlıklı gelecek" vurgusu yapan yetkililer, projenin tarım politikaları açısından kritik bir rol üstlendiğini belirtti. Ata tohumunun, kimyasal bağımlılığı azaltan ve çevreye duyarlı üretim modelinin temel taşı olduğuna dikkat çekildi.

2025 yılı dağıtımının ilk adresi olan Menteşe ilçesi, üreticilerden yoğun ilgi gördü. Projenin yıl boyunca Muğla’nın diğer ilçelerinde de devam edeceği bildirildi.