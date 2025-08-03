İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde, Arnavutköy Belediyesi tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen Geleneksel Yağlı Güreşler, "İstanbul’un Kırkpınar’ı" olma vizyonuyla bir kez daha büyük bir coşkuya sahne oldu. Şehir Parkı’nda kurulan er meydanında binlerce sporsever, 355 pehlivanın kıran kırana mücadelesine tanıklık etti. Organizasyon festival havasında geçerken, finalde altın kemeri Antalya’dan Ali İhsan Batmaz kazandı.

Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayan kortej yürüyüşü ve mehter marşları eşliğinde başlayan etkinliklerde, Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ve protokol üyeleriyle birlikte çok sayıda vatandaş, Şehir Parkı’ndaki er meydanına yürüdü. Alanda başpehlivanlardan miniklere kadar 14 farklı boyda 355 pehlivan kol bağladı, müsabakalar gün boyu büyük çekişmeye sahne oldu. Başpehlivanların mücadelesi ve festival ortamı, Türkiye’nin dört bir yanından gelen güreş severleri bir araya getirdi. Katılımcılara çeşitli ikramlar sunulurken, etkinlik alanında renkli görüntüler yaşandı. Etkinliğe; Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, Tarihi Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, Arnavutköy Güreş Ağası Selçuk Öztürk, Türkiye Güreş Federasyonu temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda güreş sever katıldı.

Mustafa Candaroğlu: "Bu güreşleri de yıllar boyu sürdüreceğiz"

Düzenlenen programa katılan ve konuşma yapan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Bugün onuncusunu gerçekleştirdiğimiz geleneksel Arnavutköy Yağlı Güreşleri’nde, bir önceki yıla göre katılım ve destek hamdolsun artıyor. Bu da bizi sevindiriyor. Öncelikle burada bizlere destek olan, yanımızda bulunan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Tabii bir geleneği, bir kültürü yaşatmak ve bu geleneksel, tarihi güreşlerimizi vatandaşlarımızla, sporcularımızla ve siz değerli basın mensuplarıyla birlikte sürdürmek bizim asli görevimiz. Bu anlamda bize verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Biliyorsunuz, kısa bir süre önce Kırkpınar’ı gerçekleştirdik; 650 yıla yakın bir süredir devam eden yağlı güreşler, Er Meydanı’nda kıymetli sporcularımız ve güreş severlerin desteğiyle sürüyor. Biz de yerel yönetim olarak bu kültürü yaşatmaya ve devam ettirmeye kararlıyız. Güreşlerimiz, ilçemizin merkezinde, ulaşıma çok yakın, otopark sorunu olmayan bir alanda gerçekleşiyor. Bu da hem sporseverler hem de güreş meraklıları için güzel bir fırsat sunuyor. Tüm hemşehrilerimizi bu etkinliklere katılmaya davet ediyoruz. İnşallah bugün gerçekleştirdiğimiz bu güreşleri de yıllar boyu sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Altın kemer Antalya’ya gitti

Gün boyu devam eden müsabakalarda miniklerden başpehlivanlara kadar her kategoride kıyasıya mücadeleler yaşandı. Finalde Antalya’dan Ali İhsan Batmaz, zorlu rakiplerini geride bırakarak Arnavutköy’ün 10. başpehlivanı unvanını ve altın kemeri kazandı.

Tüm boylarda dereceye giren birinciler şu şekilde:

Minik Bir Boy: Hamza Buğra Doruk (Kocaeli)

Minik İki Boy: Atilla Paşaoğlu Yavuz (Sakarya)

Teşvik Bir Boy: Yiğit Baran Avcıyaka (İstanbul)

Teşvik İki Boy: Mustafa Berk Polat (İstanbul)

Tozkoparan Boyu: Salih Yıldız (Kocaeli)

Ayak Boyu: Muhammet Mustafa Kalyon (Yalova)

Deste Küçük Boy: Mustafacav Erdem Ciba (İstanbul)

Deste Orta Boy: Burak Serinkaya (Kocaeli)

Deste Büyük Boy: Serkan Tarım (İstanbul)

Küçük Orta Küçük Boy: Muhammed Ali Başar (Kocaeli)

Küçük Orta Büyük Boy: Muhammed Erdoğan (Kocaeli)

Büyük Orta Boy: Engin Atar (İstanbul)

Başaltı Boyu: Mustafa Yenişancak (Kocaeli)

Baş Boyu: Ali İhsan Batmaz (Antalya)