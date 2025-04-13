Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan Astim Camii, gerçekleştirilen yenileme çalışmalarıyla cemaatine daha ferah ve huzurlu bir ibadet ortamı sunmaya başladı.

Astim Camii’nin şadırvan bölümü ve bahçe halıları titizlikle yenilenerek badana boya işlemleri gerçekleştirildi. Yapılan düzenlemelerle birlikte hem estetik hem de işlevsellik açısından önemli bir dönüşüm geçiren cami, cemaatin de beğenisini kazandı. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen yetkililer, cami görevlisi Hasbi Koşdu başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Caminin, yenilenen haliyle sadece bir ibadet mekanı değil, aynı zamanda toplumsal birlik ve beraberliğin pekiştirildiği bir buluşma noktası olduğu vurgulandı. Yenileme çalışmalarından memnun olduklarını belirten camii cemaati de, "Camiye her geldiğimizde kendimizi daha huzurlu hissediyoruz. Özellikle şadırvan çok güzel olmuş. Bahçedeki halılar da büyük kolaylık sağladı. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.