Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde doğal afetlerden zarar gören 147 çiftçiye bin 520 dekar alan için sertifikalı nohut tohumu dağıtıldığı bildirildi.

“Cumhurbaşkanlığı Doğal Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Tohum Desteği” programı çerçevesinde İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Abdullah Dönmez, Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alptuğ Tekeli, Aslanapa Belediye Başkanı Necati Kulik, Aslanapa Ziraat Odası Başkanı ve çiftçilerin katılımıyla bir program düzenlendi.

Aslanapa ilçesinde ilk etapta 94 üreticiye arpa ve buğday sertifikalı tohum dağıtımı yapıldı. İkinci etapta yangından zarar gören çiftçiye nakdi destek verildi. Doğal afetlerden zarar gören 147 çiftçiye ise bin 520 dekar alan için nohut sertifikalı tohum dağıtımı gerçekleştirildi. Bu yıl ilçede doğal afetlerden zarar gören 242 çiftçiye 2,5 milyon TL tutarında destek sağlandı.