Orta Toros Dağlarının çevrelediği Konya’nın Hadim ilçesinde yaşayan Müjgan Akdemir, atadan kalma asırlık el tezgahı ile kumaş dokumaya devam ediyor.

İlçeye bağlı Aşağı Hadim Mahallesinde, dokuma tezgahı ve dokumacılık mesleği geçmişte en önemli geçim kaynaklarından birisi olarak biliniyor. Ancak gelişen teknoloji ile geleneksel dokuma tezgahları birbiri ardına terk ediliyor. İlerleyen yaşına rağmen atadan kalma el dokuma tezgahına sahip çıkan 78 yaşındaki Müjgan Akdemir, ilk günkü heyecanla çalışmaya devam ediyor.

Bir zamanlar insanların dokuma tezgahına sahip olabilmek için hayal kurduğunu anlatan Akdemir, “Ben kendimi bildim bileli dokuma tezgahını kullanıyorum. Mahallemizde dokuma tezgahının kullanımı annem, ninelerim, ninelerimin ninelerine kadar gider. Ben bu tezgahta çeyizlik havlu, sofra mendili, gömlek, pijama ve daha pek çok kumaş dokudum. O zamanlar her evde mutlaka bir dokuma tezgahı olurdu. Her evden dokuma tezgahı sesi gelir, her ev fabrika gibi çalışırdı. Şimdilerde mahallemizde dokuma tezgahı kalmadı sayılır. Ben de ömrüm yettiği kadar bu işi sürdüreceğim. Gönül ister ki bu meslek kaybolmasın ama şimdi teknoloji herşeyi kolaylaştırdı” dedi.