Çankırı’da bulunan müzede sergilenen ve bir asır önce hem telsiz hem de istihbarat amaçlı kullanılan radyo büyük ilgi görüyor.

Çankırı Ferit Akalın Radyo ve İletişim Müzesi, ziyaretçilerini iletişimin tarihine yolculuğa çıkarıyor. Müzede sergilenen, 1923-1924 yıllarına ait 1 asırlık radyo, en eski ürünler arasında yer alıyor. Döneminde kolluk kuvvetleri tarafından istihbarat amacıyla kullanılan, aynı zamanda telsiz görevi de gören ve korunaklı bir şekilde sergilenen radyo, müzeyi ziyaret edenlerin en çok ilgi gösterdiği eserlerin başında geliyor.

"İstihbaratın yapıldığı bir radyo olarak da bilinmektedir"

Radyonun özenle korunduğunu ifade eden Müze Rehberi Nezire Yıldız Günaçtı, "İçerisinde bulunduğumuz müzede birbirinden farklı radyolar sergilenmektedir. Bunların içerisindeki en eski tarihli radyomuz ise 1923-1924 tarihli bir radyodur. Müzemizde korunaklı bir şekilde sergilenmektedir. 1923-1924 dönemlerinde kolluk kuvvetleri tarafından kullanılan bir radyodur. Aynı zamanda istihbaratın yapıldığı bir radyo olarak da bilinmektedir. O dönemlerde telsiz görevini üstlendiği bilinmektedir. Çankırı Ferit Akalın Radyo ve İletişim Müzesi’ni ziyaret eden vatandaşlardan oldukça yoğun bir ilgi görmektedir. Ziyaretçilerimiz en eski tarihli radyoyu sorduklarında bu radyoyu gösteriyoruz. Onlara hikayesini anlattıktan sonra oldukça ilgilerini çekiyor. Bu radyoda Ferit Akalın’ın koleksiyonuna ait bir radyodur. Ferit Akalın Beyde Çankırılıdır. Burada görmüş olduğunuz tüm radyolarda kendi koleksiyonudur" diye konuştu.