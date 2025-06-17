Develi’nin yetiştirdiği manevi şahsiyetlerinden biri olan Aşık Seyrani için Develi Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından ‘Türkiye Geneli Resmi Ortaöğretim Kurumları Arası Şiir Yazma Yarışması’ düzenlendi. Yarışmada dereceye giren eserler için düzenlenen ödül töreninde ödüller sahiplerini buldu.

Yarışmada birinci seçilen Kayseri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hasibe Nur Genç, ikinci seçilen Konya/Ereğli Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi Münevver İkbal Çolak ve üçüncü seçilen Bayburt Lisesi öğrencisi Furkan Hasan Gör ödüllerini aldılar.

Düzenlenen programa Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak, Kayseri İl Millî Eğitim Şube Müdürü Şahin Kanat, İncesu İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu, KİMDER Başkanı Hacı Ali Çakıcı, Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri Başkanı Ahmet Taş, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Emekli Müftüler Mustafa Başaran ve Galip Koçer, Emekli Akademisyen Prof. Dr. M. Kemal Atik, İstanbul Develi ve Yöresi Kültür Dayanışma Derneği Başkanı M. Orhan Cebeci, öğrenciler ve idareciler katıldı.