Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, "Çocuklarımızın yüzündeki pırıltı ÇEDES’in eseri" dedi.

Taşova Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerin milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimsemesi amacıyla "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum(ÇEDES) Projesi"ne ev sahipliği yaptı. Okulda öğrencilerle bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer ve diğer kurum müdürleri öğrencilerin oynadığı "İpli Labirent Oyunu"nda ipleri ellerine alarak keyifli anlar yaşadı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, projenin çocukların milli ve manevi değerlerle yoğrulmuş, çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesini hedefleyen çok özel bir çalışma olduğunu belirtti. Tümer, "Öğrencilerimizin yüzlerindeki o pırıltı, eğlenerek öğrenmenin ve değerlerini içselleştirmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu projenin, çocuklarımızın akademik başarılarının yanı sıra, karakter gelişimlerine de sağladığı katkı bizler için büyük bir onur kaynağı" diye konuştu.

Etkinliğe ayrıca, İlçe Müftüsü Ferhat Koçak, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdulkadir Saraç, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Said Yücel, Gençlik Merkezi Müdürü Sercan Şenel ile ev sahibi Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Ayhan Suna ve diğer okul müdürleri katıldı.