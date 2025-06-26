Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Erzurum Şubesi "Aşık Kerem Türküleri" programı düzenledi.

İbrahim Erkal Dadaş Kültür Merkezi’ndeki programda TDED Erzurum Yönetim Kurulu üyesi Selim Adım, geleneksel hikâye anlatıcısı rolüyle hem Âşık Kerem hikâyesinin Erzurum bölümünü anlattı hem programı sundu. Anlatı-türkü formunda devam eden programda meddah Selim Adım Âşık Kerem’in Türk dünyasının ortak değeri olduğu gibi Erzurum’un da Türk dünyasında tanınmasında Âşık Kerem hikâyelerinin tüm varyantlarında yer almasının tesirine dikkat çekti. Yaklaşık yarım asırdır halka açık mekânlarda hikaye anlatıcılığının yapılmadığını söyleyen Selim Adım, TDED Erzurum olarak EİT 2025 Turizm Başkenti Erzurum kapsamında "Âşık Kerem Erzurum’a Varanda" adıyla üç haftada bir hikâye anlatıcılığı yaptıklarını böylelikle unutulan bir milli geleneği yeniden halkın gündemine sokmanın bahtiyarlığını yaşadıklarını söyledi.

Aşık Kerem’in Erzurum ile ilgisinin hatırlanmasında ve tanınmasında derneğin yaptığı çalışmaya en büyük desteği Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin verdiğini, EBB’nin Kerem ile Aslı’nın Erzurum’da buluştuğu noktaya bir anıt yaptığını hatırlatarak EBB Başkanı Mehmet Sekmen’e, EBB Kültür Daire Başkanı Ergün Engin’e ve kültürel etkinliklerde kendilerini teşvik eden TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş’a teşekkür etti.

Programda Mehmet Çalmaşur şefliğinde EBB Türk Halk Müziği ses sanatçıları Metin Kara, Şahin Sarıgül, İlayda Karagöl ve Asude Şeker Güven Âşık Kerem türkülerini söyledi. Daha sonra sahne alan İhsan Yavuzer ile Günay Yıldız aşıklık geleneği içerisinde Âşık Kerem’i anlatıp türkülerinden örnek verdi.

Program sonunda EBB Genel Sekreteri Zafer Aynalı programda emeği geçenlere çiçek takdim etti.