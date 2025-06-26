İzmir Karabağlar’da, Demokrasi Platformu’nun düzenlediği “Emeğiyle, Mücadelesiyle Kadınlar” paneli, yoğun ilgiyle karşılandı. Kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesi, sivil toplum temsilcilerinin güçlü mesajlarıyla taçlandı.Erkan ÇAKILLI / İZMİR (İGFA) - İzmir’in Karabağlar ilçesinde, Karabağlar Demokrasi Platformu tarafından Bozyaka Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Emeğiyle, Mücadelesiyle Kadınlar” paneli, kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesine ışık tuttu.

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte, kadınların emeği, mücadelesi ve hak arayışı masaya yatırıldı.

Moderatörlüğünü Karabağlar DİSK Emekli-Sen Şube Başkanı Şengül Yanar’ın üstlendiği panel, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin çarpıcı konuşmalarıyla dikkat çekti.

Panelde, Karabağlar Demokrasi Platformu’nun kadınların görünmeyen emeğini görünür kılma ve eşitlik mücadelesini güçlendirme hedefi vurgulandı. DİSK Emekli-Sen Şube Başkanı Şengül Yanar, konuşmasında kadınların emek, özgürlük ve hak eşitliği mücadelesinin önemine değinerek, “Kadınlar, her alanda varlıklarıyla toplumu dönüştürüyor. Bu panel, onların sesini daha gür çıkarmak için bir adım” dedi.

Etkinliğe katılan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, kadınların özgürlük ve eşitlik mücadelesine dair güçlü mesajlar verdi. Kınay, “Kadınların sesi Karabağlar’da daha çok duyulacak. Toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı çalışmalarımızla, kadınların mücadelesine destek olmaya devam edeceğiz” diyerek, belediyenin 2025 stratejik planında bu konuya öncelik verileceğini belirtti.

Panelde, farklı kesimlerden kadın temsilciler de söz aldı. DEM İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, Karabağlar Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nurcan Pırgan Çakır, TİP Buca İlçe Yöneticisi Pınar Alp Asil, kadınların siyasi alandaki mücadelesinin yanı sıra yerel yönetimlerde kadın temsilinin önemine dikkati çeken açıklamalarda bulundu.

Öğrenci-Veli Derneği Yöneticisi Nefise Selçuk, Ekmek ve Gül Derneği’nden Pınar Çetinkaya ve Eğitim-Sen Şube Yöneticisi Çiğdem Keleş ise eğitimde eşitlik konusunun yanı sıra kadınların toplumsal mücadeledeki yerine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin konuşmalarıyla zenginleşen panel, katılımcıların interaktif tartışmalarıyla son buldu.