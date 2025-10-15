Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A. Ş. (ASFAT) Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlbaş, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nin açılış dersini vermek üzere geldiği ERÜ’de Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’u makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Genel Müdür Prof. Dr. İlbaş, Havacılık ve Uzay Bilimler Fakültesi’nin açılış dersini vermek üzere Turizm Fakültesi’nde düzenlenen etkinliğe katıldı. Etkinliğe Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’un yanı sıra; İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nafiz Kahraman, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü, Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Afşın Alper Cerit ile akademisyenler ve öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Etkinliğin açılışında konuşan Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nafiz Kahraman, savunma sanayiinin bir ülkenin bağımsızlığı ve stratejik gücünü gösteren en önemli unsurlardan biri olduğunu vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından ASFAT Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlbaş, "Savunma Sanayiinde Sürdürülebilirlik; Bakım, Onarım, İyileştirme ve Enerji" konulu açılış dersini verdi. Katılımcılara ASFAT’ın faaliyetleri hakkında bilgi aktaran Prof. Dr. İlbaş, "Sürdürülebilir milli savunma sanayi hedefine ulaşmanın önemli sacayakları, söz konusu platformların gerçekleştirilmesi esnasında oluşmuş olan yetişmiş insan kaynağının, kurumsal hafızaların ve savunma sanayi firmalarının bu yeteneklere olan ünsiyetlerinin korunmasının sağlanmasıdır" dedi.

Konuşmasında özellikle öğrencilere yönelik önemli tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. İlbaş, "Gençler umudunuzu asla yitirmeyin. Gençler, Türkiye Cumhuriyeti’ne güvenin. Çünkü biz sizi çok seviyoruz. Devletinize, milletinize güvenin ve geleceğe de umutla bakın. Savunma Sanayi tarafına da ilgi gösterin muhakkak. Bu çerçevede kendinizi muhakkak yetiştirmeniz gerekiyor" sözleriyle gençleri milli savunma hedeflerine katkıda bulunmaya çağırdı.

Etkinlik, Prof. Dr. İlbaş’a plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.