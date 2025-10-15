Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Son 23 yılda OSB’lerimizin sayısını 191’den 371’e, toplam alanını 48 bin hektardan 130 bin hektara çıkardık" dedi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin üretim üsleri Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) büyümeye devam ettiğini belirtti. Son 23 yılda OSB’lerin sayısının 191’den 371’e çıktığını ve toplam alanının 48 bin hektardan 130 bin hektara yükseldiğini açıklayan Bakan Kacır, OSB’lerdeki istihdamın ise 415 binden 2 milyon 700 bine yükseltildiğini belirtti. Bakan Kacır, pylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye’nin üretim üsleri Organize Sanayi Bölgeleri büyümeye devam ediyor. Ankara Anadolu Geri Dönüşümcüleri İhtisas OSB ve Çorum Merkez 2’nci OSB şehirlerimize ve ülkemize hayırlı olsun. Son 23 yılda OSB’lerimizin sayısını 191’den 371’e, toplam alanını 48 bin hektardan 130 bin hektara çıkardık. OSB’lerde üretimde olan yatırım yeri sayısını 11 binden 60 bine, istihdamı 415 binden 2 milyon 700 bine yükselttik. Organize Sanayi Bölgelerini yüksek teknolojiye dayalı, katma değerli üretimin merkezleri haline getirdik. Tüm imkanlarımızla sanayicilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz."