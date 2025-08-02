Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde açılışı yapılan Aşevi’nde haftanın 5 günü 250 aileye sıcak yemek verilecek.

Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan, Türkiye Jokey Kulübü Genel Sekreteri Gülnur Gülerce, kamu kurum amirleri ile vatandaşların yoğun katılımı ile açılışı gerçekleştirilen Aşevi’nde kazanlar kaynadı.

Aşevi’nin açılışında konuşan Kaymakamak Erdoğan, Aşevi’nin sosyal devlet anlayışı ve dayanışma kültürünün örneklerinden biri olduğunu belirterek, Türkiye Jokey Kulübü (TJK) katkılarıyla hayata geçirilen bu anlamlı proje ile hafta içi 5 gün boyunca, ilçede bulunan 250 haneye ve 500’ün üzerinde vatandaşın evine sıcak yemek ulaştırılacağını söyledi. Erdoğan, "Aşevi’mizin faaliyete geçmesiyle birlikte, sosyal yardımlaşma ve dayanışma kültürümüzün sahadaki yansımaları daha da güçlenecek, ilçemizdeki dezavantajlı kesimlerin günlük yaşamlarına doğrudan katkı sağlanacaktır. Bu önemli hizmetin ilçemize kazandırılmasında büyük emek ve destekleri bulunan Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı’ya ve kıymetli çalışma arkadaşlarına içten şükranlarımı sunuyorum. Devletimizin sosyal sorumluluk ilkeleri doğrultusunda yardımlaşma, paylaşma ve birlik ruhuyla hareket ederek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.