Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi arasında imzalanan protokol kapsamında 16 kursiyer, aşçı yardımcılığı eğitimlerini tamamlayarak belgelerini aldı.

Düzenlenen törende kursiyerler, belgelerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak’ın elinden aldı. Rektör Kızıltoprak, üniversite dekanları ile Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nde bir araya geldiği programda kursiyerleri tebrik etti. Halk Eğitim Merkezi Gastronomi Usta Öğreticisi Ayhan Çağlar ve Tuba Kaya’dan aldıkları eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerler, düzenlenen kahvaltı programında gastronomi becerilerini sergiledi. Hazırladıkları birbirinden eşsiz farklı ve güzellikteki lezzetlerle büyük beğeni toplayan kursiyerler, davetlilerden tam not aldı.

Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, kursiyerlerin başarısını kutlayarak, bu tür eğitimlerin istihdama katkı sağladığını vurguladı. Kursiyerler ise kendilerine bu imkânı sunan kurumlara ve eğitmenlerine teşekkür etti.