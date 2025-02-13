Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, "İklim Değişikliği ile Mücadele için Kentsel Su Temin Sistemlerinde Verimliliğin ve Güvenilirliğin Geliştirilmesi" projesi kapsamında 32 ilçe belediyesinin katılımıyla düzenlenen çalıştayda deneyimlerini paylaştı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ortağı olduğu, Avrupa Birliği ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca desteklenen "İklim Değişikliği ile Mücadele için Kentsel Su Temin Sistemlerinde Verimliliğin ve Güvenilirliğin Geliştirilmesi" projesi kapsamında 32 ilçe belediyesinin katılımıyla çalıştay düzenlendi.

3 pilot bölgede çalışma

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü’nün de paydaşı olduğu araştırma projesi, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından 433 bin euro hibe desteği kazanmıştı. 18 ay sürecek olan proje için ASAT yetkilileri, Malta heyeti ve Akdeniz Üniversitesi’nden gelen akademisyenler proje bünyesinde içme suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki su kayıplarının kontrolü için Antalya’da üç pilot sahada çalışmalara başlamıştı.

"Su kaynaklarını tasarruflu kullanmalıyız"

Su kuruluşlarının ve belediyelerin çalışanları için eğitim ve tecrübe paylaşımı amacıyla 32 ilçe belediyesinin katılımıyla projenin ilk çalıştayı Akdeniz Üniversitesi’nde düzenlendi. Çalıştayda projeden elde edilen deneyimler katılımcılara anlatıldı. Projenin Antalya’ya çok faydalı olacağına inandığını kaydeden ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, "Uluslararası ve değerli bir çalışmanın içinde olmaktan dolayı mutluyuz. Kaybolan su büyük. Su hepimizin ve yerine gelmeyen bir değer. Bunu hep beraber korumamız gerekir. Yeni su kaynakları bulmaktan ziyade var olan kaynakları en verimli ve tasarruflu şekilde koruyabilmeliyiz" diye konuştu.

"ASAT yarının da suyunu koruyor"

ASAT Genel Müdür Yardımcısı Ümit Daban da Antalya kenti içme suyu dağıtım şebekesinde belirlenen 3 adet izole alt bölgede projenin pilot çalışmalarına başlandığını söyleyerek, "Bu projelerden elde edilen deneyimlerin diğer kurumlarla paylaşılması adına ilk çalıştayı ilçe belediyelerin katılımıyla gerçekleşti. Türkiye’nin farklı bölgelerinden 32 ilçe belediyesi katılım sağladı. ASAT olarak sadece bugünün değil, yarının da suyunu koruyacak su yönetim politikalarını hayata geçirmek için çalışmalara devam ediyoruz" diye konuştu.

"Hedefimiz izole alt bölgeleri arttırmak"

Çalıştayda sunum yapan ASAT Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Daire Başkanı Osman Sütçü de su kayıplarıyla mücadelede ASAT’ın uygulamaları hakkında bilgi verdi. Osman Sütçü şöyle konuştu:

"Antalya’nın nüfusu 2 milyon 750 ama turizmle birlikte yılda 25 milyona yakın ziyaretçi kentimize geliyor. İlimizde içme suyunun yüzde 3’ü doğal kaynaklardan yüzde 97’si ise yeraltı sularından elde edilmekte. 5 merkez ilçede 146 depo, 268 kuyumuz var. 19 ilçede bin 400 üzerinde içme suyu kuyusu ve bin 350 üzerinde depo var. Bunların hepsinin bakım onarımı ASAT tarafından yapılıyor. İlçelerde SCADA yatırımlarımız devam etmekte. İl genelinde içme suyundaki kayıp-kaçak oranlarının azaltılması için 5 merkez ilçede mevcut 70 izole alt bölge (DMA) var, hedefimiz bunu 216’ya çıkarmak."

"Projede olumlu sonuçlar alıyoruz"

ASAT SCADA Şube Müdürü Dr. Tuğba Akdeniz, Antalya içme suyu şebekesinde 3 alt bölgenin belirlenip çalışmalar yapıldığını belirterek, "Bu bölgelerdeki abone sayısı, bölgede kullanılan içme suyu şebeke borularının çapı, cins ve yaş bilgilerini göz önüne alarak 3 alt bölge belirledik. İlk olarak içme suyu şebekesinde oluşan su kayıplarının miktarını belirledik daha sonra bölgede yüzeye çıkmayan arızaların tespitini yaptık, basınç kırıcı vanaların montajını yaptık. Proje devam ediyor başarılı sonuçlar alıyoruz. Önce ilçe belediyelerine deneyimlerimizi anlatıyoruz, daha sonra il, büyükşehir ve son olarak uluslararası ölçekte çalıştaylar devam edecek" diye konuştu.

Çalıştay kapsamında katılımcılar için Konyaaltı ve Kaleiçi DMA Proje Sahasına ve ASAT Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığına teknik gezi ve saha incelemesi düzenlendi.