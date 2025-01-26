Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, kent merkezinde etkili olan yağış nedeniyle yaşanan olumsuzluklara anında müdahale etti. Yağmur giderlerinin açık kalması için yoğun çaba harcayan Büyükşehir ekipleri çalışmalarını gece boyunca sürdürdü.

Antalya’da özellikle kent merkezinde etkili olan yağış nedeniyle yaşanan olumsuzluklara Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri gün boyu müdahale etti. Yağmur öncesi vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tüm önlemlerini alan ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri yağışın ardından yaşanan olumsuzluklara da müdahale etti. Gün boyu çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, özellikle yağmur mazgallarının açık kalması için yoğun çaba sarf etti. Ekipler, tıkanan mazgalları açarken, kırılan mazgallar tamir edildi, ızgaralar yol seviyesine getirildi. Yaprak ve ağaç dallarının mazgalları tıkamaması için gün boyu süren temizlik çalışmaları gece de devam etti.