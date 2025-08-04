Artvin’in Şavşat ilçesinde bu yıl 26’ncısı düzenlenen Satave Gevrek Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde Türk-Gürcü kültürü yaşatıldı.

Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Meydancık köyünün bin 700 rakımlı Satave yaylasında bu yıl 26’ncısı düzenlenen Satave Gevrek Festivali, yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Türk-Gürcü kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlenen festivalde, horon oynayan vatandaşların oluşturduğu halkalar havadan görüntülendi.

Gürcistan sınırındaki 20 köyün ortak katkısıyla organize edilen festival, yöre halkı tarafından "Gürcü Festivali" olarak da biliniyor.

Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen vatandaşlar, Türkçe ve Gürcüce seslendirilen şarkı ve türküler eşliğinde horon oynayarak doyasıya eğlendi. Katılımcıların bir bölümü festival alanında etkinlikleri takip ederken, bazıları ise çevredeki ormanlık alanlarda kurdukları çadırlarda piknik yaparak doğayla iç içe vakit geçirdi. Festivalde katılımcılara, etkinliğe adını veren ve kaymakla hazırlanan geleneksel "gevrek" ikram edildi.

"Kültürümüzü yaşatmaya devam edeceğiz"

Meydancık Çevre Köyleri Satave Kültür ve Turizm Derneği Başkanı İsa Aytekin, bu yılki etkinliğe yoğun katılım olduğunu belirterek, "26’ncı kez düzenlediğimiz Satave Gevrek Festivali bu yıl oldukça ahenkli geçti. Yöre kültürünü yansıtmak ve gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. 20 köy bu festivalin düzenlenmesinde destek verdi. Gelecek yıllarda daha kapsamlı etkinlikler için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

"Doğa harikası bir ortamda eğleniyoruz"

Festivale Ordu’dan katılan Özgür Duman ise, "Her yıl bu festivale katılıyorum. Yılın yorgunluğunu bu doğa harikası ortamda atıyoruz" dedi.

Samsun’dan gelen Tamara Duman da küçük yaşlardan itibaren festivale katıldığını belirterek, "Benim için çok özel bir etkinlik. Her yıl elimden geldiğince katılmaya çalışıyorum. Bundan sonra da katılmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.