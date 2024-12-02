Artvin’in Ardanuç ilçesinde otomobilin trafik levhasına çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ardahan yolu Bulanık Deresi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serdar Kaşıkçı idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki trafik levhasına çarparak çukura yuvarlandı. Kazada sürücü Serkan K. ile araçktaki Batuhan K. ve Adbül Samet K. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.