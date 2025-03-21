Bayburt’un Arpalı Beldesinde zabıta ekiplerince marketlerde ve fırınlarda denetimler yapıldı. Denetimlerde, ekmek ve pidenin gramajı ile fiyat etiketleri kontrol edildi.

Arpalı’da zabıta tarafından yapılan kontrollerde, marketler ve fırınlar gramaj ile fiyat konusunda denetlendi. Belirlenen gramajın altında ekmek ve pide satışının olamayacağını belirten zabıta ekipleri, fırıncı esnafına gerekli uyarılarda ve hatırlatmalarda bulundu. Fahiş fiyat noktasında da market sahiplerini uyaran ekipler, denetimlerine devam edeceğini bildirdi.