Arnavutköy Belediyesi, çevresel sürdürülebilirliği sağlamak ve iklim değişikliğiyle mücadelede etkin rol almak amacıyla ‘Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’ (SECAP) çalışmalarına başladı.

Arnavutköy Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) çalışmaları kapsamında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, belediye başkan yardımcıları, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Mehmet Nuri Öztürk ve enerji firmasının temsilcileri katıldı. Toplantıda SECAP kapsamında Arnavutköy Belediyesi’nin yürüttüğü çevre dostu projeler, karbon ayak izini azaltmaya yönelik hedefler ve sürdürülebilir enerji çözümleri ele alındı.

Proje kapsamında Ulaşım Kademe Binası’nda 100 kW gücünde güneş enerji santrali kuruldu. 2025 yılı itibarıyla Bolluca Kapalı Pazar, Arnavutköy Spor Salonu, Hadımköy Kapalı Pazar ve Spor Tesisi, Nuri Pakdil Kültür Merkezi, Bilim Merkezi, Belediye Ana Hizmet Binası ve Nikah Salonu gibi alanlarda yeni güneş enerji santralleri kurulması planlanıyor.

"Daha yeşil bir Arnavutköy için çalışıyoruz"

Programda konuşan Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "İklim değişikliği, doğal kaynakların azalması ve çevresel sorunlar tüm dünyada olduğu gibi bizim de gündemimizde. Bizler, sadece bugünü değil, gelecek nesillere bırakacağımız çevreyi de düşünmek zorundayız. Bu yüzden Arnavutköy’ü sürdürülebilir, çevreci ve enerji verimliliğine sahip bir ilçe haline getirmek için çalışıyoruz. Arnavutköy’ümüzü daha temiz daha yeşil ve daha sürdürülebilir bir şehir haline getirmek için üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Daha yeşil, daha temiz ve daha yaşanabilir bir Arnavutköy için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

SECAP, sera gazı emisyonlarının azaltılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının teşvik edilmesi ve iklim değişikliğine uyum sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi için bir yol haritası oluşturuyor. Arnavutköy Belediyesi, bu plan doğrultusunda çevre dostu ulaşım projeleri, enerji verimliliği çalışmaları ve yeşil alanların artırılması gibi uygulamaları hayata geçirmeyi hedefliyor.