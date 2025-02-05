Yalova’nın Armutlu ilçesinde mevcut yapıları yenilenen ve binaları yerleri değiştirilen 2 lisenin açılışları düzenlendi.

Armutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Armutlu Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin açılış törenleri kurdele kesimiyle başladı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe bir konuşma yaptı. Akmeşe, Yalova’da eğitimin kalitesini artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde Armutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Armutlu Çok Programlı Lisesi yer değiştirerek amacına uygun eğitim ortamlarına kavuşturulduğunu söyledi. Akmeşe, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde dönüşümün yapıldığını anlattı.

Vali Hülya Kaya ise "Yalova’da son dönemde okullarımızda meslek liselerimizde çok ciddi bir dönüşüm geliştirdik. Bunun sebebi de liseden sonra öğrencilerimizin üniversiteye devam etme noktasında, iş bulma noktasında ciddi sıkıntılar yaşadığını gözlemledik. Dolayısıyla sektörün de ihtiyacını karşılayacak şekilde elimizdeki imkanlarla dönüşümü nasıl gerçekleştirebiliriz bunun üzerinde ciddi bir çalışma gerçekleştirdik. Bazı bölümleri kapattık, yeni bölümler açtık bazı okullarımızın da etkin kullanılmadığını tespit ettik. Bunlarla ilgili yer değişikliklerine, revizyonlara gittik" dedi.

Açılışlara Armutlu Kaymakamı Yusuf Melikşah Aydın, Armutlu Belediye Başkanı Cengiz Arslan, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, il ve ilçe protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.