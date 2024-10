Tarımda çiftçi kadınların tarımsal üretimdeki rollerinin önemine vurgu yapmak, karşılaştıkları zorlukları ve onların sürdürülebilir kalkınmadaki vazgeçilmez yerini anlatmak amacıyla kutlanan 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nde Yazar, Aktivist, Üretici Armağan Portakal üretici olmasına giden yolu kadın çiftçilerle paylaştı.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel 15 Ekim’in kadın üreticilerin günü olduğunu belirterek; “Bugün kırsalda yaşayan kadınlara bir onur ve şükran günüdür. Burada ellerinin bereketini toprağa veren kadınları görüyoruz. Bugün biz Havutçulu’daydık. Köydeki kadınlarla beraber JES’E Hayır dedik. Üretim sonsuz olsun, devam etsin, sürdürülebilir olsun, sağlıkla devam etsin dedik. Şimdi de üretici kadınlarla Efes Tarlası Yaşam Köyü’ndeyiz” dedi.

Toprak ve tabiat beni eğitti

Armağan Portakal, değişimin kadınlarla başlayacağını belirterek; “10 yıl önceye kadar Armağan, kurumsal hayattan istifa etmiş, birçok sosyal sorumluluk projelerine katılmış, sosyal hayatı gelişmiş olan bir kadındı. Sonra Seferihisar’da bugün Torlak Çiftliği dediğimiz bir arazi aldım. Arazinin içerisindeki zeytin ağaçlarını günce de direk orayı üreten bir yer yapmak istedim ve toprağın içerisinde, tarımın içerisinde yaşamaya başladım. Toprak ve tabiat beni eğitmeye başladı. 10 yıllık tecrübemin içerisinde öyle anlar yaşadım ki, eskiden birisi bana bunları anlatsaydı inanmazdım. Biz inanılmaz büyük bir döngünün, inanılmaz bir zenginliğin içerisinde sadece bir nokta olarak yaşıyoruz. Benim toprağın ritmi dediğim şey sadece bir slogan değil benim tamamen Torlak Çiftliği’nde yaşamaya başladığım 2 yıl sonra aydınlanmanın sonunda dilimden dökülenlerdir. 350 zeytin ağacımız var. Aralarına dutlar, bademler ve farklı ağaçlar diktim” dedi.

Efes Tarlası Yaşam Köyü’nden çok etkilendim

15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nde Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Armağan Portakal; “Efes Tarlası Yaşam Köyü’nden olağanüstü etkilendim. Burada her şey çok güzel tasarlanmış. Burada eğitimler hakkında bilgi aldım. Burası bir açık laboratuvar gibi. Selçuk’un sahili, geçmişi ve karakteri korunmuş. Bunları görmekten dolayı da çok mutlu oldum. Önemli olan bugün JES’E direnişiz. Çünkü biz toprak ve suyu sonsuz zannediyoruz. Ama sonsuz değil. Bir santim toprağın meydana gelmesi yüzlerce, binlerce yıldır devam eden bir sürece işaret ediyor. Biz her ağacı kestiğimizde, toprağa her kazma vurduğumuzda, her betonu diktiğimizde geleceğimizden kesin ve geri dönüşü olmayan bir şeyler kaybediyoruz. Biz sahip çıktığımız sürece bir geleceğimiz var” dedi.

Armağan Portakal’ın konuşmasının ardından kadın çiftçilere Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde fide dağıtıldı. Karaot Tohum Derneği ile başlayan yeni çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; “Biz köylülerle birlikte Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde ürettiğimiz fideleri köylerde tekrar toprakla buluşturacağız. Bunlar genelde salatalık malzemelerin fideleri olacak. Köylü kazanacak, ayrıca esnaf odamızla vardığımız anlaşma sonucu mevcut restoranlarda artık Efes Tarlası Yaşam Köyü salataları olacak. Kendi işletmelerimizde onlar olacak. Üretimi teşvik etmek amacıyla mahalleye dönüşen köylerde belediyeye geçen bütün arazileri köylerimizle birlikte işlemeye onlardan elde edilmiş olan ürünleri bütün esnafla paylaşmaya aynı zamanda kendi sofralarımızda döngüyü sağlamak istiyoruz. Bunu yapmamızın çok önemli bir sebebi var. Birçok kooperatif kuruldu. Çok sayıda üretici var. Birçok doğal üretici var. Doğal üretim ve yerel tohumlarla üretim yapılıyor. Ama üretimi yapanların haricinde aynı nitelikte tüketimi talep eden bir kitleye ihtiyacımız var” dedi.