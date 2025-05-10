Ege Üniversitesi (EÜ) tarafından geleneksel hale gelen "Ege Üniversitesi Tanıtım Günleri"nin 27’ncisi için kapılar üniversite adaylarına açıldı. Türkiye’nin dört bir yanından, 70 ilden gelen 20 bin öğrenci katıldı. Tanıtım Günleri kapsamında gençler, hem üniversite yaşamını yakından tanıdılar, hem de kurulan stantlarda merak ettikleri soruları akademisyenlere ve birim temsilcilerine sorma fırsatını buldular.

Etkinlikte aday öğrencilerle buluşan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Tam akredite, öğrenci odaklı ve sağlık temalı bir araştırma üniversitesi olarak, YKS 2025 süreci kapsamında 230 farklı liseden gelen yaklaşık 20 bin üniversite adayı öğrenciyi Ege Üniversitesi Tanıtım Günleri 2025’te kampüsümüzde ağırladık. Fakültelerimiz ve Meslek Yüksekokullarımız hakkında bilgi almak isteyen gençlerle bir araya gelerek, Ege Üniversitesi ailesine katılma yolundaki azim ve isteklerini dinledik. Bölümlerimize yoğun ilgi gösteren aday öğrencilerimizle kampüs yaşamı ve sunduğumuz imkanlar hakkında bilgi paylaşarak heyecanlarına ortak olduk. Tüm üniversite adayı gençlerimize başarılar diliyor, onları Ege Üniversitesi ailesinin bir parçası olarak aramızda görmeyi bekliyoruz" dedi.

Tanıtım günleri kapsamında Ege Üniversitesini ziyaret eden üniversite adayları, Ege Üniversitesinin tanınır bir üniversite olduğunu ve hedeflerinin Ege’yi kazanmak olduğunu dile getirdiler. Öğrenciler ayrıca kendileriyle ilgilenen ve sorularını yanıtlayan Ege Üniversitesi çalışanlarının da misafirperverliklerinden memnuniyet duyduklarını söylediler.