İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Kültür Sanat Merkezi, Anneler Günü’ne özel anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Öğretmenler ve öğretmen annelerinin katılımıyla gerçekleştirilen kahvaltı etkinliğine, İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, İzmir İl Millî Eğitim Müdür yardımcısı İlker Erarslan ve Karşıyaka İlçe Millî Eğitim Müdürü Arzu Günaydın ve öğretmenler ile onların öğretmen anneleri katıldı.

Öğretmen annelerin öğretmen çocuklarıyla katıldığı "Anneler Günü" kahvaltı etkinliği, duygusal ve keyifli anlara sahne oldu. İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, yaptığı konuşmada annelik, öğretmenlik arasındaki derin bağa dikkat çekerek, öğretmenlerin toplumda taşıdığı değeri vurguladı. Yahşi, "Anneler, zorluklarımızı paylaştığımız, sevinçlerimizi birlikte kutladığımız, hayatın her anında bize rehberlik eden en kıymetli varlıklardır. Anne, bir evladın sahip olacağı her şeydir." diyerek anneliğin gücüne vurgu yaptı. Annelerin toplumdaki rolüne değinen Yahşi, "Anneler hem evlatlarına hayat veren hem de onların karakterini şekillendiren en önemli rehberleridir. Annelik, sabır, şefkat ve merhametle şekillenen dünyadaki en kutsal mesleklerden biridir. Bir milletin istikameti, annenin ilgiyle ve şefkatle mayaladığı değerlerin, evladın irfanını, şahsiyetini, vicdanına dönüşmesiyle tayin edilir. Bir annenin evladına nakış gibi işlediği değerler, onun bir ömür üzerinde taşıyacağı şahsiyet elbisesidir. Evlatlarına her şartta kalbinde yer açan annelerimize sonsuz saygı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Anneler Günü, onlara olan minnettarlığımızı ifade etmenin sadece bir vesilesidir, ancak bizler her gün onlara teşekkür etmeliyiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Öğretmenler odasında büyüyen hayatlar

Etkinlikte duygu dolu anlar da yaşandı. Öğretmenlerden Ceylan Mercan Yıldızhan, sohbet sırasında yaptığı konuşmada, "Annem Gönül Mercan ve babam Mehmet Mercan emekli öğretmenler. Onların mesleğe olan bağlılığı beni her zaman etkiledi. Hep yanımda oldular, beni cesaretlendirdiler. Onların öğretmenlik yaptığı okullarda büyüdüm. Örnek olma sorumluluğuyla her gün bembeyaz çoraplarımı giyerdim. Bugün annemle aynı kahvaltı sofrasında sizlerle sohbet etmek beni çok duygulandırdı." sözleriyle mesleğe dair hatıralarını paylaştı. Bir diğer öğretmen, Çiğdem Özden ise öğretmenliğe uzanan yolculuğunu şu sözlerle anlattı: "Çocukken, parklarda koşmak yerine annemin görev yaptığı okulun öğretmenler odasında büyüdüm. O oda benim için sadece bir mekân değil, emeğin, sabrın ve sevginin iç içe geçtiği bir dünyaydı. Küçük bir sandalyede oturur, ‘küçük öğretmen’ diye anıldığım o anlarda mesleğe dair ilk ilhamı alırdım. Harflerden önce insan sevgisini öğrendim. Bugün hâlâ bir öğretmenler odasından geçerken, o çocukluğun sıcaklığı içimi sarar. Çünkü ben bir okulda değil, öğretmen yüreğinin attığı bir odada büyüdüm."

Anneliğin ve öğretmenliğin toplumda taşıdığı değeri, anlamlı bir anıya dönüştüren etkinlik, İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Ömer Yahşi’ in öğretmenler ile öğretmen annelerine hediye takdimiyle sona erdi.