Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekiplerinin 2024 yılında 481 acil duruma müdahale ettiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekiplerinin faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, havalimanları ve yakınlarında meydana gelebilecek yangın ve acil durumlara müdahale eden ARFF ekiplerinin yaşanabilecek olumsuz durumlarda maddi ve manevi kayıpların önlenmesi noktasında önemli bir görevi gerçekleştirdiğini vurguladı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ARFF memurlarının Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) standartlarına göre eğitim aldığının altını çizen Uraloğlu, “Yaşanabilecek olumsuz durumlar için düzenli olarak düzenlediğimiz farklı senaryolu tatbikatlar ile teorik eğitimlerini pratiğe döken ekiplerimiz her türlü olumsuzluğa karşı 7 gün 24 saat hazır hale geliyor” ifadelerini kullandı.

“ARFF ekiplerimiz 2024 yılında Türkiye genelindeki havalimanlarında 481 acil duruma müdahale etti”

Bakan Uraloğlu, ARFF ekiplerinin DHMİ tarafından işletilen havalimanlarında uçak kazalarının yanı sıra havalimanları içinde gerçekleşen piste yakıt dökülmesi, ot yangını, elektrik yangını ve doğal afet gibi acil durumlara başarılı bir şekilde müdahale ettiğinin altını çizdi. Uraloğlu, “ARFF ekiplerimiz 2024 yılında Türkiye genelindeki havalimanlarında 481 acil duruma müdahale etti. Bu operasyonlar sayesinde yaralanma veya can kaybı yaşanmasının önüne geçildi” diye konuştu.

Bin 895 ARFF personeli ve 460 araçlık filo

DHMİ’nin ARFF hizmetlerinde uzman personel kadrosu ve son teknoloji araç filosuyla Dünya’da adından söz ettirdiğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, “Uçuş güvenliğini sağlamak için yürüttüğümüz çalışmalarla ARFF filosunun araç teknolojisini ve sayısını yükselttik. 2002’de 165 olan yangınla mücadele aracı sayısını 2024 yılı itibariyle 460’a ulaştırdık. 750 olan ARFF memuru sayımızı ise bin 895’e çıkardık” şeklinde konuştu.

“Güçlü bir filo ortaya çıkardık”

ARFF ekiplerinin araç filosuna yönelik önemli iyileştirmeler yaptıklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Son yıllarda bu konuda önemli yatırımlar yaptık. Ülkemizde teknolojinin en son ürünleri olan kurtarma ve yangın söndürme araç teçhizat ve malzemelerinden oluşan güçlü bir filo ortaya çıkardık. Filomuzda uçuş ve yangın güvenliğinde kullandığımız 8x8 su-köpük-kuru kimyevi toz sistemli yangın söndürme, 6x6 su köpük sistemli yangın söndürme, ani müdahale aracı, kurtarma aracı, suda ve karada hareket edebilen amfibik kurtarma aracı, arazöz aracı, pist köpükleme aracı ve merdivenli yangın söndürme aracı bulunuyor” açıklamasında bulundu.

Tatbikatlar ile yangınlara karşı hazırlıklı olunması amaçlanıyor

Havalimanlarımızda görev yapan ARFF personelinin gerçekleşebilecek uçak kaza kırımlarına ve bina-tesis yangınlarına karşı hazırlıklı olabilmeleri amacıyla Erzincan Havalimanında simüle edilen eğitimlerin haricinde her havalimanında yılda en az bir kere Ateşli Yangın Tatbikatı ile Dar Katılımlı Acil Durum Tatbikatı yaptıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, yılda en az 2 kere masaüstü tatbikatı ve her iki yılda en az bir kere Geniş Katılımlı Acil Durum Tatbikatı yapıldığını da bildirdi.