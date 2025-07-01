Ardahan’da 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında "Koruyucu Aile Olmak" konulu seminer verildi.

Ardahan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi kapsamında yürüttüğü faaliyetler çerçevesinde, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Koruyucu Aile Hizmeti konulu eğitim programı, İl Müdürlüğü personeli ve vatandaşların katılımıyla düzenlendi. Eğitimde, koruyucu aile sisteminin önemi, başvuru süreçleri, yükümlülükler ve çocuklar üzerindeki olumlu etkileri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Yetkililer, koruyucu aile hizmetinin; çocukların sevgi dolu, güvenli bir aile ortamında büyümelerine olanak sağladığını ve toplumun her kesiminin bu konuda bilinçlenmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.