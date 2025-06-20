Aras Kargo, "Taşıdığımız sadece kargo değil" mesajını veren reklam filmini izleyicinin beğenisine sundu. Markanın yeni kampanyası, Filenin Sultanları ile geleceğin voleybolcularını sevgi ve ilhamla buluşturuyor.

Kadın Voleybol Milli Takımı’nın resmi sponsoru Aras Kargo, sporun birleştirici gücünü ve kuşaklar arası ilhamı konu alan yeni reklam filmini izleyicilerin beğenisine sundu. Kampanya, Aras Kargo’nun bir paketten çok daha fazlasını; umutları, hayalleri ve sevgiyi taşıdığı mesajını etkileyici bir hikâyeyle anlatıyor. Reklam filminde, Filenin Sultanları’nın yıldız oyuncuları Ebrar Karakurt, Cansu Özbay ve Ege Melisa Bükmen, şirket çalışanları ve onların voleybol tutkunu çocuklarıyla birlikte rol alıyor. Film, minik sporseverlerin milli voleybolculara duydukları derin hayranlığı ve sevgiyi anlattıkları mektupların Aras Kargo ile yola çıkmasıyla başlıyor. Mektupları okurken duygulanan milli voleybolcuların, bu içten mesaja imzalı formalarını göndererek karşılık vermesiyle hikâye, güzel bir anıya dönüşüyor.

"Çocukların sevgisini millilere, millilerimizin hediyelerini de çocuklara taşıyoruz. Çünkü biz voleybolun heyecanını taşıyoruz!" mesajıyla yola çıkan film; bir kargo şirketinin sadece iki nokta arasında kargo taşıyan bir yapı olmadığını; insanlar arasında köprüler kuran, duyguları, mutlulukları ve hayalleri bir araya getiren önemli bir rol üstlendiğini gözler önüne seriyor.

Konuyla ilgili görüşlerini belirten Aras Kargo Pazarlama, Müşteri Deneyimi ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı Billur Kaymak Burkutoğlu, "Filenin Sultanları ile gurur duyuyoruz. Onların sahadaki azmi ve başarısı, milyonlarca gencimiz için en büyük ilham kaynağı. Bu filmle, sponsorluk desteğimizin ötesine geçerek, o ilham köprüsünün bir parçası olmak istedik. Bir yanda hayranlık dolu minik kalpler, diğer yanda onlara rol model olan yıldız sporcular. Şirket olarak bu iki dünya arasındaki bağı kurmaktan, bu paha biçilmez sevgiyi taşımaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki, taşıdığımız sadece bir kargo değil; geleceğe dair umutlar ve başarıya olan inançtır" dedi.

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin dört bir yanındaki izleyicilerle buluşacak olan reklam filmi; YouTube ve diğer sosyal medya platformlarında, dijital mecralarda ve açık hava reklam panolarında yayında olacak. Şirketin kampanyası sosyal medyada devam ediyor. Kızının hazırladığı bir yazı ya da çizimi Aras Kargo’ nun Instagram hesabına DM üzerinden göndererek kampanyaya katılanlar milli voleybolculardan özel mesajla birlikte imzalı forma veya top kazanma şansı yakalayabiliyor.