Aydın’ın Germencik ilçesinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs JASAT ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Aydın’da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT tarafından aranan bir şahsın yakalanması amacıyla yapılan çalışmada; uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, dolandırıcılık, 3 dosyadan kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.K. isimli şüpheli şahıs gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.K. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.