Hatay’da aracına çakar takarak trafiğe çıkan sürücüye 280 bin TL cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte asayişi ve güvenliği sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından Reyhanlı ilçesi Şehit Yusuf Sural Caddesi üzerinde seyir halinde durdurulan 31 AVU 468 plakalı araçta; mavi ve kırmızı renkli çakar olduğu tespit edildi. Araç sürücüsü H.E. isimli şahsa 280 bin TL idari para cezası uygulandı ve 1 ay süreyle araç trafikten men edildi.