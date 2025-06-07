Trabzon’da bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, araçta bulunan iki kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Araklı Erenler Mahallesi’nden Araklı ilçe merkezine doğru seyir halinde olan bir otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç dereye uçtu. Kazanın ardından aracın sürücüsü yaralanırken, Mustafa Güzeldal (65) ve eşi Fikriye Güzeldal (65) hayatını kaybetti.

Araç sürücüsü Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.