Araban'ın merkezindeki altyapı çalışmalarının ardından bakım onarım yapılmadığı için sokaklar her yağmur yağışında bataklığa dönüyor.

Vatandaşlar Araban Belediyesine tepkilerini sosyal medyada hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla dile getiriyor.

Araban ve ilçeye bağlı kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar, çamur bataklığına dönen yolların fotoğraflarını çekip ''bu nasıl ilçe'' diye sosyal medya hesaplarından paylaşarak tepkilerini dile getiriyorlar. Araban'a yağan her yağmurda mağdur duruma düştüklerini dile getiren vatandaşlar, altyapı çalışması yapılan ilçe merkezindeki sokaklarda oluşan çukurlar ve yağışların ardından çamur bataklığına dönmesi nedeniyle araçlarının tüm takımlarının bozulduğunu ve sık sık arıza verdiğini belirtti.