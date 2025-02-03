BİLECİK (İHA) – Osmaneli Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen ara tatil şenliği sona erdi.

Bilecik’in Osmaneli Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen ara tatil şenliği, 2024- 2025 Eğitim Öğretim yılı ara tatil kapsamında 2 haftalık kısa molanın bitmesiyle tatil boyunca öğrencilerin dolu dolu geçirdikleri ara tatil şenliği hafta sonu sona erdi.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun şenlik ile ilgili ödüllü 3 animasyon filmine 550 öğrencinin katıldığını anlatarak, "3 gün boyunca 550 çocuğumuzla birlikte ödüllü 3 animasyon filmini izleyerek keyifli anlar yaşadık. Kültür ve Sanat Konağımızda düzenlediğimiz bu etkinlikte çocuklarımızın tatil sevincine ortak olmaktan büyük mutluluk duyduk. Katılan tüm çocuklarımıza teşekkür ederiz. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere" ifadelerine yer verdi.