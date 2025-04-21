Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), çevreye duyarlı ve sürdürülebilir sanayi anlayışını güçlendiren yeni bir projeye daha imza attı. AOSB Atıksu Arıtma Tesisi bünyesinde kurulacak olan "Çamur Kurutma Tesisi" için, AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ile İsviçre merkezli firmanın yetkilileri arasında protokol imzalandı.

AOSB Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleşen imza törenine, AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Bölge Müdürü Ersin Akpınar, Wartropur firmasının CEO’su Walter Uetz, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çevre Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Küçüker, AOSB Yapım İşleri Birimi Direktörü Emre Ocak ve Çevre Birimi Yönetici Vekili Caner Söztanacı ile diğer ilgililer katıldı.

Törende, 120 ton/gün kapasiteli çamur kurutma tesisi kurulumunun protokolü AOSB Başkanı Bekir Sütcü ile İsviçre menşeli Wartropur firmasının CEO’su Walter Uetz tarafından imzalandı.

Törende çevre yatırımlarının önemine dikkat çeken AOSB Başkanı Sütcü, çevre yönetiminde sürdürülebilirlik adına önemli adım attıklarını belirterek, "Projelendirilen tesis sayesinde, arıtma çamurlarının kaynağında bertaraf edilmesini ve atık yönetiminde verimliliğin artırılmasını hedefliyoruz. AOSB olarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir sanayi anlayışıyla hareket ederek, gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu proje yalnızca bir altyapı yatırımı değil aynı zamanda çevreyi korumaya, kaynakları verimli kullanmaya ve sürdürülebilir sanayileşmeye yönelik güçlü bir adımdır" dedi.

Yeni kurulacak tesis sayesinde, arıtma sürecinde ortaya çıkan çamurun hacminin önemli ölçüde azaltılacağı ve çevreye zararsız hale getirileceği ifade edildi. Kurutulan çamurun lojistik ve bertaraf maliyetlerinde ciddi tasarruf sağlanacağı ayrıca tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte kurutulmuş çamurun alternatif enerji kaynağı ya da tarımda toprak düzenleyici olarak değerlendirilmesinin de mümkün olacağı kaydedildi.

AOSB’nin, yalnızca sanayi üretiminin değil, çevresel sorumluluğun da öncüsü olduğu aktarılan açıklamada: "Arıtma çamurunun hacmi azaltılarak bertaraf süreci kolaylaşacak. Enerji ve taşıma maliyetlerinden tasarruf sağlanacak. Yeniden kullanım imkanlarıyla döngüsel ekonomi desteklenecek. Yeşil OSB vizyonu doğrultusunda çevre dostu altyapı güçlenecek" denildi.