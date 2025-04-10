Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) tarafından geleneksel hale getirilen ve her yıl büyük heyecanla beklenen futbol turnuvasının 11’incisi başlıyor. AOSB Seyhan Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekimiyle 37 takımın grupları belli oldu. Turnuva bu yıl da, bölge firmaları arasındaki dostluk, dayanışma ve takım ruhunu sahaya taşıyacak.

13 Nisan 2025 Pazar günü başlayacak olan AOSB 11. Geleneksel Futbol Turnuvası, sanayi bölgesinde çalışanlar için sadece bir sportif faaliyet değil, aynı zamanda motivasyon ve kaynaşma platformu olma özelliği taşıyor. Aylar sürecek rekabette, AOSB firmaları çalışanları hem sahada kıyasıya mücadele edecek hem de tribünlerde dostluk rüzgarları esecek.

"Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz"

Etkinliğin önemine değinen AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, organizasyonun her yıl daha da büyüyen bir ilgiyle karşılaştığını belirtti. Akpınar:"Futbol turnuvamız, bölgemizdeki sanayi kuruluşları arasında kaynaşmayı, takım ruhunu ve dostluğu pekiştiren önemli bir gelenek haline geldi. Her yıl artan ilgi bizleri son derece memnun ediyor. Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. Bu organizasyon sayesinde çalışma arkadaşlarımız sadece işyerlerinde değil, sosyal hayatta da birbirlerini tanıma ve yakınlaşma imkanı buluyor. Bu yıl da büyük bir coşkuya, heyecana ve centilmence mücadeleye tanıklık edeceğiz"dedi.

AOSB yönetimi de, turnuvaya katılacak tüm takımlara başarılar dileyerek karşılaşmaların dostluk, centilmenlik ve saygı çerçevesinde geçmesini temenni etti.