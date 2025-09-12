Antalya Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz spor imkanı sunduğu Antalya Spor ve Fitness Merkezleri (ASFİM)’de Antalyalıları birçok farklı branştaki spor dersiyle buluşturmaya devam ediyor. 7’den 70’e herkese hitap eden ASFİM’ler, Antalya’nın 14 ilçesinde, haftada 6 gün ücretsiz olarak hizmet veriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalyalıları sporla buluşturmaya devam ediyor. 15 Eylül’de başlayacak olan yeni kurs dönemi için 5 bin 986 sporsever kayıt yaptırdı. ASFİM’de birçok farklı branşta ücretsiz spor yapma imkanı bulan ve ders alan Antalyalılar, Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu bu hizmetten dolayı memnun. Kapıları 7’den 70’e tüm Antalyalılara açık olan ASFİM’de her kurs dönemi 2 ay sürerken, kurs dönemi sonunda isteyen vatandaşlar, diğer kurs dönemi için istediği kursa kayıt yaptırabilme imkanına sahip. ASFİM’in ücretsiz kurslarından faydalanmak isteyen vatandaşlar, genclikspor.antalya.bel.tr adresinden online olarak kaydını yaptırabiliyor.

Kursiyer Hanife Nur Çimen de yaklaşık 2 yıldır ASFİM’e geldiğini, pilates, reformer, fitness gibi birçok farklı derse katılım sağladığını söyledi. Çimen, "Katılım sağladığım derslerin tamamından çok memnunum. Burada bir arkadaş grubu da edindim, onlarla birlikte geliyoruz. Önümüzdeki dönemde de tekrar kaydoldum" diye konuştu.