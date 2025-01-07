Tarım ve Orman Bakanlığının yayınladığı "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesinde, Antalya’da faaliyet gösteren "Öz Kasap Mustafa-Fatoş Şimşek" firmasının sattığı kıyma ve köfte ürünün içerisinden tek tırnaklı hayvan eti ile kanatlı hayvan eti tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesi güncellendi. Daha ucuza üretebilmek için vatandaşa sattıkları kıyma ve köftenin içerisine tek tırnaklı ve hayvan eti karıştırdılar. Listeye sofralardan eksik olmayan 5 yeni ürün eklendi. Listede kahveden peynire, kıyma ve köfteden çikolataya kadar birçok ürün yer aldı.

Kıyma ve köfteden tek tırnaklı hayvan eti çıktı

Son ifşa listesinde Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde faaliyet gösteren "Öz Kasap Mustafa-Fatoş Şimşek" firması da yer aldı. Firmanın sattığı kıyma ve köfte ürünün içerisinden tek tırnaklı hayvan eti ile kanatlı hayvan eti karıştırdığı tespit edildi.

Kahve ve çikolata da ilaç etken maddesi tespit edildi

Bunun yanı sıra "Vıejo Resveratrol Mozambique" marka kahvede ve "Bold Extra" marka çikolata da ise ilaç etken maddesi tespit edildi. "Cemalzade" marka tam yağlı eritme peynirinde ise "Natamisin" tespit edildi.

Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdalara ulaşabilmesi adına Tarım ve Orman Bakanlığı, “guvenilirgida.tarimorman.gov.tr” adresi üzerinden düzenli olarak güncellediği listeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.