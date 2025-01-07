Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gösterdiği fotoğraf ortaya çıktı.

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ordu ziyareti sırasında telefonundan bir fotoğraf gösterdi.

2002 yılında Gençlik Kolları’nda görev yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ordu teşkilatını ziyareti sırasında hemen arkasında dururken çektirdiği kareyi gösteren Başkan Albayrak, partinin kuruluşundan bu zamana kadar tüm kademelerde görev yaptığını anlattı. Fotoğrafa tebessüm eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Albayrak arasında kısa süreli bir sohbet gerçekleşti.