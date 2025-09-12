Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki motosiklet ile tur aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza; Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4044 Sokak’ta seyir halindeki Habip E.’nin kullandığı 07 CBA 973 plakalı motosiklet, sokak kesişiminde seyir halindeki Mustafa Ö.’nün kullandığı 06 DTD 431 plakalı hafif ticari tur aracıyla çarpıştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.