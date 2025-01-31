Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla son bir haftada helikopter ve dron destekli yapılan denetimlerde kontrol edilen 61 bin 387 araç ve sürücüden kurallara uymayan 16 bin 518 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla helikopter ve dron destekli denetimler gerçekleştirildi. Son bir hafta içinde yapılan kontrollerde toplam 61 bin 387 araç ve sürücü denetlenirken, çeşitli ihlaller tespit edilerek 16 bin 518 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Denetimler kapsamında, yük taşıyan 6 bin 351 araç, yolcu taşımacılığı yapan bin 642 araç, alkol ve uyuşturucu madde etkisinde olup olmadığı yönünde 7 bin 389 sürücü, emniyet kemeri kullanımı açısından 20 bin 685 araç sürücüsü ve motosiklet ile motorlu bisiklet denetimlerinde 6 bin 359 araç kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde, yasaklı alanlara park eden 2 bin 575 araç ve engelli bireyler için ayrılmış park alanlarını ihlal eden 534 araç sürücüsüne işlem yapıldı. Hız sınırını aşan 6 bin 221 sürücü tespit edilirken, alkollü araç kullandığı belirlenen 204 sürücüye ceza uygulandı. Korsan taşımacılık yaptığı belirlenen 10 sürücüye işlem yapılırken, abartılı egzoz kullanan 55 araç, kırmızı ışık ihlali yapan 615 sürücü, emniyet kemeri takmayan 983 kişi ve kask kullanmayan 1158 motosiklet sürücüsü cezalandırıldı.

Ayrıca, sürücü belgesi olmadığı, geri alındığı veya iptal edildiği halde araç kullanan 844 kişi tespit edilirken, farklı ihlallerle birlikte toplam 16 bin 518 sürücüye trafik idari para cezası kesildi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyararak denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.