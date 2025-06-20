Antalya Muratpaşa Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi’nde (MURGEM) üniversite hayali kuran 591 öğrenci 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ter dökecek.ANTALYA (İGFA) - Sınav günleri yaklaşırken, Antalya Muratpaşa'da öğrencilerin performanslarını ölçmeleri ve sınav atmosferine alışmaları amacıyla merkezde deneme sınavı maratonu başlatıldı.

Öğrenciler, 20 günü aşkın süredir dönüşümlü olarak bir gün Temel Yeterlilik Testi (TYT), bir gün Alan Yeterlilik Testi (AYT) denemelerine katıldı. Ayrıca MURGEM’in kütüphanesi de 09.00-18.00 saatleri arasında öğrencilere açık tutuldu.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Elinizden gelenin en iyisini yaptınız. Şimdi emeğinizin karşılığını alma zamanı. Hepinize gönülden başarılar diliyorum” diyerek bu yoğun maratonun ardından sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

2024 YKS’DE YÜZDE 87’LİK BAŞARI

2023-2024 eğitim öğretim yılı sonunda 3 milyon 120 binin üzerinde öğrencinin girdiği YKS’de, MURGEM’in 8 öğrencisi ilk 20 binlik dilime girme başarısı gösterdi. 2024 YKS'de yüzde 87’lik başarı oranına ulaşan MURGEM’in 498 öğrencisinden 432’si bir üniversiteye yerleşti.