Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında 2024-2025 Yılı Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri Toplantısı gerçekleştirildi.

2024-2025 Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri Toplantısı, Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, kış mevsiminde trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların önlenmesi ve trafik akışının kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi için alınacak önlemler ve yapılan hazırlıklar değerlendirildi.

“Kurumlarımız ve birimlerimiz gerekli tedbirleri alıyorlar”

Toplantının açılış konuşmasında kış tedbirlerinin sadece karla mücadeleye yönelik tedbirler olmadığını ve geniş kapsamlı tedbirlerin alınması gerektiğini ifade eden Vali Şahin, “Kış mevsiminde yüksek kesimlerimizde yoğun kar yağışı, rakımı düşük bölgelerimizde ise şiddetli yağmurlar ve fırtınalar etkili oluyor. Kamu kurumlarımız ve tüm birimlerimiz kış mevsiminin olumsuz şartlarına yönelik gerekli tedbirleri alıyorlar. Özellikle fırtına dönemlerinde deniz ulaşımı konusunda tedbirli olmalı, aşırı yağışlı havalarda alt geçitleri kullanmaktan kaçınmalıyız. Vatandaşlarımızdan da araçlarını kış şartlarına uygun hale getirmelerini ve trafik kurallarına azami ölçüde dikkat etmelerini bekliyoruz.” dedi.

Toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü, alınan tedbirler ve planlanan çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirdi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Şahin’in yanı sıra, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ve ilgili kurum müdürleri katıldı.