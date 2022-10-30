Spor Toto Süper Lig’de Antalyaspor ile karşılaşacak Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig’de Antalyaspor ile karşılaşacak Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu’nun 12. hafta maçında sahasında Antalyaspor’u konuk edecek Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Sivasspor antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Sivasspor ile Antalyaspor yarın saat 20.00’de Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mete Kalkavan görev yapacak.