Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 5 bin 100 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Manavgat ilçesinde kaçak alkol ve sahte ürün ticaretine yönelik operasyon düzenlendi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bir otele ait iki ayrı depoda arama yapıldı. Yapılan aramalarda toplam 5 bin 100 litre kaçak ve sahte votka ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.