Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenlediği Çiçek Desenleri Günleri, Ziya Gökalp Kent Parkı’nda başladı. 11 liseden gençlerin katıldığı etkinlikte, ahşap zeminlere uygulanan desenler çiçeklerle hayat buluyor.ANTALYA (İGFA) - Sicilya’nın çiçek festivaliyle ünlü ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Noto kentiyle iş birliği içinde gerçekleştirilen etkinlik için hazırlıklar günler öncesinden tamamlandı. Yarışmanın yapılacağı park, belediyenin atölyelerinde üretilen kelebek desenli banklar, özel saksılar ve doğa dostu süslemelerle donatıldı.

115 BİN DAL ÇİÇEK GENÇ SANATÇILAR İÇİN YETİŞTİRİLDİ

Belediyenin üretim tesislerinde özel olarak yetiştirilen 115 bin dal çiçek, gençlerin desenlerini oluşturması için hazırlandı. Aralarında kadife çiçeği, petunya, bahçe külü ve sarı papatyaların da bulunduğu çiçekler, renk renk, desen desen parkı süslemeye başladı.

11 OKUL BİRİNCİLİK KAZANMAK İÇİN MÜCAEDELE EDİYOR

Lise öğrencileri yarışmanın ilk günü çalışmalarına ahşap zemin üzerine yerleştirilen desen krokilerine uygun çiçek seçimlerini yaparak başladı. Ardından çiçekleri kesme ve ayıklama işlemlerinden geçiren yarışmacılar desen sınırlarını toprakla belirginleştirerek çiçekleri sabitledi. Hazırlanan zemin üzerine ise her ekip kendi desenine uygun renklerde çiçeklerle desenlerini işlemeye koyuldu.

YARIŞMACILARDAN İDDİALI SÖZLER

Adem Tolunay Lisesi’nden Buse Türkoğlu, Noto’dan gelen ustalarla yapılan atölye çalışmasının yarışmaya büyük katkı sağladığını belirterek, “İddialıyız. Eserimizin üzerindeyiz” dedi. Bahçeşehir Koleji Lara Kampüsünü temsilen yarışmaya katılan Zeynep Raşid ise Antalya’yı simgeleyen bir desen hazırladıklarını söyleyerek, “Rakip takımlara şans diliyorum ama bizim ihtiyacımız yok” diye konuştu.

Dr. İlhami Tankut Lisesi’nden İrem Eski ise Akdeniz’in incisi Antalya’da keyifli bir yarışmaya katılmanın verdiği mutluluğu paylaşırken şunları söyledi:

“Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bu ilke ortak olmak bizim için çok gurur verici. Takımımla var gücümüzle çalışıyoruz. Yarışmayı kazanmak konusunda da oldukça iddialıyız. Buradaki atmosfer çok güzel. Herkes sanatın bir dalıyla uğraşıyor. Herkes sanatla iç içe. Muratpaşa Belediyesi’ne bütün kültürlere kucak açtığı ve bütün kültürleri önümüze serdiği, bize yeni kapılar açtığı için teşekkür ediyorum.”

KAZANANLAR 9 MAYIS’TA AÇIKLANACAK

Etkinliğe; Adem Tolunay Anadolu Lisesi, Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ATSO Güzel Sanatlar Lisesi, Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi, Metin-Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi, Final Akademi, Özel Akant Anadolu Lisesi, Özel İstek Lara Anadolu Lisesi, Bahçeşehir Koleji Lara Kampüsü, Özel Renk Okulları ve TED Antalya Koleji Özel Lisesi katılıyor. Kazanan desenler, 9 Mayıs Cuma günü saat 16.00’da açıklanacak.