ANTALYA (İHA) – Antalya’da arıcılar arı kovanlarına dadanan ayılar nedeniyle arı kovanlarının etrafını elektrikli tel ile çevirerek önlem aldı.

Antalya’nın İbradı ilçesi Ürünlü Mahallesi’nde yaşayan arıcı Mesut Şanlı, kovanlarının etrafını ayılardan korumak için elektrikli tellerle çevirip ışıklandırma yaptı.

"Geçen yıl arıların verdiği zarar 400 bin lira"

Antalya’nın İbradı ilçesinde 50 yıldır arıcılık yapan Mesut Şanlı, ayıların son zamanlarda Ürünlü’nün içine kadar gelerek arı kovanlarına zarar verdiğini dikkat çekerek, "Ayılar artık köyün içine kadar iniyorlar. Geçen yıl kasım ayında benim 50, kuzenimin ise 70 kovanını paramparça ettiler. Geçtiğimiz yıl arının bize verdiği zarar ise 400 bin lira zarar verdi. Biz zaten zor şartlarda çiftçilik yapıyoruz. Ama yapacak bir şey yok. Çözümü ise elektrikli tel ile çevirmekte bulduk" dedi.

"Mahallenin içine kadar geliyorlar"

"Ayılarla başımız dertte" diyen Şanlı, "Evime 50 metre mesafede yeniden arılara ayı geldi. Kovanlarımızın 2 tanesini parçaladı. En sonunda akülü elektrikli telle çevirdik. Geçen yıl arıların etrafını çevirmemiştik. Arıları ayılara yedirdik. 74 kovanımız telef oldu. Bu yıl önlemini aldık. Bakalım nasıl olur. Tabi ki arıcılık bir şans işidir. Geçen yıl ayılar hiçbir şey bırakmadı. Sadece 7 kovan arı kaldı. Bu yıl yeniden arı aldık. 35 kovana çıkardık. Bu sezon inşallah yine 50 kovanın üzerine çıkarım" dedi.

Ayıların verdiği zararın gün geçtikçe büyüdüğünün altını çizen Şanlı, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün konuyla ilgili bir önlem almasını, ormanlık alanlara ayıların tüketebileceği yiyeceklerin bırakılmasını ya da ayı popülasyonunun kontrol altına alınmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

"Bu yıl da köyün içine inerek eve 50 metre mesafeye yaklaştı"

Geçen yıl 74 tane arı kovanını arılarıyla birlikte ayıların parçaladığını söyleyen Şanlı, "Köyün içinde evime 50 metre mesafede bulunan kovanlarıma bu yıl da ayılar geldi. Bu yıl da 2 tane kovanı paramparça etti. Köpeklerin korkusuna ayılar kaçıp gitmişler. En son çözümü ise güneş panelinden elektrik üretip aküyü dolduran sistemle elektrikli tel çekerek bulduk" diye konuştu.

"Bu sistem sadece caydırıcı"

Bu yıl yeniden arılı kovan aldığını ve yeniden çoğaltmaya çalıştığını anlatan Şanlı, "Bu yaptığımız sistemde, güneş enerji panelli elektrikli çite ayılar dokununca bir daha gelmiyor. Güneş enerji paneli 12 volt elektrik üretip aküyü dolduruyor ve tele giden elektriği yükseltici ile 12 volta çıkarıyor. Ayılar tele değdiği zaman çarpılıyor. Bu öldürücü değil, sadece caydırıcı. Ayılar bundan etkilenip bir daha gelmiyor. Zaten bu yaptığımız sisteme 12 volta kadar devletimiz izin veriyor" dedi.

"Aynı sistemi yaylaya da yapacağız"

20 gün sonra arı kovanlarını yaylaya götüreceklerini söyleyen Şanlı, "Arı kovanlarımızı yaz sezonu için polenleri bol olan yüksek rakımlı yaylalara götüreceğiz. Aynı önlemi yaylada da alacağız. Çünkü arıların başını beklemiyoruz. Bu sistemi buradan söküp aynı şekilde yaylaya da götürüp takacağız. Başka çözümümüz yok" şeklinde konuştu.