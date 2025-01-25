Antalya’da 24 yaşındaki genç, yaşadığı evde kardeşi tarafından ölü olarak bulundu. Olay anında evde bulunmayan anne ve baba, gencin hayatını kaybettiğini öğrenmelerinin ardından büyük üzüntü yaşadı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 790. Sokak’taki 8 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, annesi ve büyük ağabeyi evde olmadığı sırada Kadir Y.’yi hareketsiz şekilde bulan kardeşi S.Y., durumu önce komşularına haber verdi. Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine emniyet ekipleri, sağlık görevlileri ve savcı sevk edildi. Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen anne ve baba büyük üzüntü yaşadı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kadir Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Belediye tabibinin ölümü şüpheli değerlendirmesi üzerine olay yeri inceleme ekipleri ve savcı inceleme başlattı. Kadir Y.’nin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Rahatsızlığı nedeniyle ilaç kullandığı öğrenilen gencin cansız bedeninde herhangi bir darp, kesici ve delici alet izinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.