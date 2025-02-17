Antalya’da, 2025 yılı boyunca 150 kilometre uzunluğundaki ana arter ve bulvarlarda kapsamlı temizlik çalışmaları yapılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, kentin altyapısını güçlendirmek ve yağış kaynaklı olumsuzlukları en aza indirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda merkez ilçelerde toplam 150 kilometre uzunluğundaki ana arter ve bulvarlarda yağmur suyu hatlarını temizleme çalışması yapılacak. Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’nde titizlikle yürütülen çalışmalar sayesinde yağışlarda oluşabilecek su taşkınlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

"Temizlik çalışması başladı"

ASAT Genel Müdürlüğü’nde görevli Kontrol Mühendisi Hayrettin Ali Başaranlar, temizlik çalışmalarının Ocak ayı itibarıyla başladığını belirterek şunları söyledi: "Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü’nce ihale edilen yağmur suyu hatlarının temizlik çalışmalarına başladık. Bu kapsamda Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’nde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şiddetli yağışlarda oluşabilecek taşkınların ve su baskınlarının önüne geçmek amacıyla yürüttüğümüz çalışmalar, merkez ilçeleri kapsayacak şekilde toplam 150 kilometre uzunluğunda gerçekleştirilecek. Çalışmalarımızı 3 adet kombine temizleme aracı ile sürdürüyoruz. Ayrıca robot kamera sistemiyle tıkanıklık tespiti yaparak gerekli müdahalelerde bulunuyoruz. Yıl boyunca devam edecek olan bu çalışmalar, toplamda 100 milyon TL maliyetle gerçekleştirilecek. Kentimizin yağışlara dayanıklılığını artırmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz."